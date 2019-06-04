Диего Марадона заявил о готовности возглавить "Манчестер Юнайтед"

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона отметил готовность возглавить "Манчестер Юнайтед"."Если "МЮ" нуждается в тренере, я тот человек, который подходит. Я знаю, что они продают много футболок по всему миру, но им также нужно выигрывать трофеи. Я могу сделать это для них."Манчестер Юнайтед" так долго был моей любимой английской командой. У них было так много отличных игроков и отличная команда под руководством Алекса Фергюсона.В "МЮ" мне нравится Андер Эррера. Погба? Он не работает достаточно усердно", - цитирует Марадону FourFourTwo.