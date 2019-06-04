Диего Марадона заявил о готовности возглавить "Манчестер Юнайтед"

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона отметил готовность возглавить "Манчестер Юнайтед".

"Если "МЮ" нуждается в тренере, я тот человек, который подходит. Я знаю, что они продают много футболок по всему миру, но им также нужно выигрывать трофеи. Я могу сделать это для них.

"Манчестер Юнайтед" так долго был моей любимой английской командой. У них было так много отличных игроков и отличная команда под руководством Алекса Фергюсона.

В "МЮ" мне нравится Андер Эррера. Погба? Он не работает достаточно усердно", - цитирует Марадону FourFourTwo.

Sport24.ru
Теги: Марадона Манчестер Юнайтед АПЛ
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