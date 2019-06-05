Бывший игрок "Ливерпуля" назвал тренеров-параноиков

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал о причинах не идти в тренеры.Англичанина испугали примеры специалистов Рафаэля Бенитеса и Жерара Улье."За 12 лет моей карьеры Бенитес и Улье оказали на меня самое большое влияние. Я люблю их, испытываю к ним большое уважение. Но я всегда говорил, что человек, который пришел в "Ливерпуль", который меня так впечатлил, был уже не таким, когда уходил. Тренерская работа убила и сломала их.Они стали другими людьми... Параноиками, принимающими странные решения. Когда я сидел дома и видел, что они говорят, то думал: "Боже мой, нет". Ты понимаешь, что это уже не тот человек. Я думаю, что их изменила работа. Я был очень интенсивным игроком. Футбол может привести вас в разные места. Но это может оказаться и тёмное место", — цитирует Каррагера Daily Mail.