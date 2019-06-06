"Манчестер Юнайтед" объявит о приобретении Бруну Фернандеша после финала Лиги наций

Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш по окончании финала Лиги наций перейдет в "Манчестер Юнайтед", утверждает Daily Star.

Сумма трансфера составит около 72 миллионов фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне футболист сборной Португалии сыграл в 53 матчах во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 18 голевых передач.
Теги: Фернандеш Спортинг Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:30
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