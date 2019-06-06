"Манчестер Юнайтед" объявит о приобретении Бруну Фернандеша после финала Лиги наций

Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш по окончании финала Лиги наций перейдет в "Манчестер Юнайтед", утверждает Daily Star.Сумма трансфера составит около 72 миллионов фунтов стерлингов.В минувшем сезоне футболист сборной Португалии сыграл в 53 матчах во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 18 голевых передач.