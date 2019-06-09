"Челси" не получит компенсацию за уход Сарри в "Ювентус"

Лондонский "Челси" может не получить денежную компенсацию за уход Маурицио Сарри в "Ювентус", сообщает Football Italia.

Ранее сообщалось о том, что итальянский клуб выплатит британскому € 6 млн, так как контракт Сарри действует ещё год. Сообщается, что агент итальянского специалиста договорился с "Челси" об обоюдном расторжении контракта. В свою очередь "Ювентус" не будет требовать от лондонского клуба € 9 млн за полугодичную агенту Гонсало Игуаина — "Челси" получит скидку. Напомним, Сарри должен стать главным тренером "Ювентуса" в ближайшие дни. Его контракт будет рассчитан на три года.

"Чемпионат.сом".
Теги: Челси Сарри Ювентус
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