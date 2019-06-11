"Арсенал" заинтересован в приобретении полузащитника "Ромы" Лоренцо Пеллегрини

Полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини может стать игроком "Арсенала", передает The Sun.

Сумма трансфера за 22-летнего итальянца может составить 27 миллионов фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне Пеллегрини провел 33 матча за "Рому", забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.
Теги: Пеллегрини Арсенал Рома
Сегодня, 11:45
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