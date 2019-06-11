"Арсенал" заинтересован в приобретении полузащитника "Ромы" Лоренцо Пеллегрини
Полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини может стать игроком "Арсенала", передает The Sun.
Сумма трансфера за 22-летнего итальянца может составить 27 миллионов фунтов стерлингов.
В минувшем сезоне Пеллегрини провел 33 матча за "Рому", забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.
Сумма трансфера за 22-летнего итальянца может составить 27 миллионов фунтов стерлингов.
В минувшем сезоне Пеллегрини провел 33 матча за "Рому", забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.