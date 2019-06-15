Поль Погба: сейчас подходящее время для нового вызова

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба отметил, что хотел бы получить новый вызов в карьере на данном этапе."Сейчас вокруг много разговоров. Я был в течение трёх лет в Манчестере и преуспел. Были хорошие моменты и не очень, как у всех. Минувший сезон стал лучшим для меня из-за всего, что произошло. Думаю, сейчас подходящее время для нового вызова где-то ещё. Размышляю над этим", — приводит слова Погба The Guardian.