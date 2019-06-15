Робер Пирес: "МЮ" согласился потратить много денег, потому что поверил в Погба

Экс-игрок "Арсенала" и сборной Франции Робер Пирес уверен, что полузащитнику Полю Погба стоит остаться в "Манчестер Юнайтед"."МЮ" согласился потратить много денег, потому что поверил в него. Поль может стать настоящим лидером команды. Когда клуб платит за игрока большие деньги, это означает, что в него верят. Очень важно держать это в голове. Уверен, Погба все понимает. "МЮ" вложил в него немало средств, поэтому важно, чтобы он остался и дал то, что может.Знаю, "Реал" и Зидан хотят купить Поля. Возможно, ему трудно устоять. В следующем сезоне "Юнайтед" будет выступать в Лиге Европы, а каждый футболист хочет играть в Лиге чемпионов. Может быть, Погба хочет выиграть этот турнир вместе с мадридским клубом, но, думаю, его футбол отлично подходит для Премьер-лиги", — цитирует Пиреса Mirror.