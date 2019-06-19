Задержан подозреваемый в непреднамеренном убийстве Эмилиано Салы

Арестован подозреваемый в непредумышленном убийстве Эмилиано Салы, сообщает Sky News. Он задержан в результате расследования обстоятельств смерти футболиста.Напомним, Сала подписал контракт с "Кардиффом", после чего отправился попрощаться с партнерами по "Нанту". Обратно аргентинец летел на легкомоторном самолете, который разбился над Ла-Маншем. Тело футболиста было найдено 4 февраля на глубине 63 метров.