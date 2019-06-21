"Наполи" готов продать Кулибали за 120 млн евро

Руководство "Наполи" готово продать защитника Кулибали в другой клуб.

Как сообщает Tuttosport, клубу, желающему приобрести сенегальца, придется выложить за него 120 миллионов евро. В услугах игрока заинтересован "Манчестер Сити". Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола лично заинтересован в услугах Кулибали.

Кулибали защищает цвета "Наполи" с 2014 года.
Теги: Кулибали Наполи Манчестер Сити
Сегодня, 11:23
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