"Наполи" готов продать Кулибали за 120 млн евро
Руководство "Наполи" готово продать защитника Кулибали в другой клуб.
Как сообщает Tuttosport, клубу, желающему приобрести сенегальца, придется выложить за него 120 миллионов евро. В услугах игрока заинтересован "Манчестер Сити". Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола лично заинтересован в услугах Кулибали.
Кулибали защищает цвета "Наполи" с 2014 года.
Как сообщает Tuttosport, клубу, желающему приобрести сенегальца, придется выложить за него 120 миллионов евро. В услугах игрока заинтересован "Манчестер Сити". Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола лично заинтересован в услугах Кулибали.
Кулибали защищает цвета "Наполи" с 2014 года.