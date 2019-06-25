Стивен Джеррард прокомментировал отказ возглавить "Дерби"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард прокомментировал отказ возглавить "Дерби Каунти".

СМИ сообщали, что в "Дерби" рассматривают кандидатуру Джеррарда на смену Фрэнку Лэмпарду, который может уйти в "Челси".

"Деньги не будут важны, когда я принимаю решения. Действительно счастлив здесь. Мне понравился первый год, сейчас стараюсь вывести команду на новый уровень в этом сезоне. На этом сфокусирован в данный момент. Ничего не изменилось в моей голове. Я пришел сюда очень амбициозным и голодным.

Вместе с моими сотрудниками гордимся и довольны достигнутым прогрессом. Но понимаем, что нужно добиться успеха, чтобы завершить такую работу", — цитирует Джеррарда Daily Record.

"Газета.ру"
Теги: Джеррард Дерби
Сегодня, 17:04
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