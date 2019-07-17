Клопп — о трансферах: только "ПСЖ" и "Сити" могут тратить по ? 200-300 млн

Наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями о стратегии клуба на рынке игроков в летнее трансферное окно."Как уже говорил, это будет не самое активное трансферное окно "Ливерпуля". Я бы сказал, что за последние два года мы много вложили в команду. Люди говорят, что потратим ещё 300 миллионов фунтов стерлингов или 200. Только "Манчестер Сити" и "ПСЖ" могут делать это каждый год. Возможно, "Реал" и "Барселона", – приводит слова Клоппа Goal.В нынешнее трансферное окно "Ливерпуль» к настоящему моменту осуществил лишь одно приобретение, купив у голландского "ПЕК Зволле" 17-летнего защитника Сеппа ван ден Берга. Также сообщалось, что к мерсисайдцам в скором времени присоединится 16-летний нападающий "Фулхэма" Харви Эллиотт.