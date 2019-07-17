Гарри Магуайр хочет перейти в "МЮ" этим летом

Как сообщает Sky Sports Гарри Магуайр по-прежнему стремится покинуть Лестер этим летом.
Источник сообщает, что для Гарри Магуайра является честью сыграть за "Манчестер Юнайтед" и пойти по стопам своих героев Неманья Видича и Рио Фердинанда.
Магуайр все больше расстраивается в связи с позицией Лестера, по поводу его продажи этим летом, так как "лисы" отклонили два предложения от "Манчестер Юнайтед". "МЮ" в свою очередь рассматривает Магуайра, как основного кандидата на роль центрального защитника команды.
Магуайр присоединился к Лестеру из Халл Сити летом 2017 года сумму порядка 17 миллионов фунтов стерлингов и с тех пор провел 76 матчей за клуб.