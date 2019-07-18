Кейн: не пересматривал финал Лиги чемпионов и не буду этого делать

Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн высказался о поражении команды в финале минувшего розыгрыша Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:2).
"Было тяжело принять этот пороигрыш. Мы отлично справились со своей задачей в плей-офф и дошли до финала. Обиднее всего, когда подходишь к таким важным матчам и не можешь играть так, как играешь на самом деле. Впрочем, проделанный путь придал нам уверенности и веры, что мы способны играть в больших матчах, в финале Лиги чемпионов, так что теперь мы должны повторить это.
Я не пересматривал финал Лиги чемпионов и не буду этого делать. Тяжело думать о этом матче, потому что, возможно, это одна из важнейших игр в наших карьерах, но такой опыт позволяет учиться учиться", — цитирует Кейна The Telegraph.