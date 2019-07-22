Ван Дейк: могу играть еще лучше. Чувствую, большее еще впереди

Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк оценил свои шансы получить "Золотой мяч"."Если я получу награду за минувший сезон, это будет невероятно, я буду очень горд этим. Но я чувствую, что большее еще впереди. Я могу играть еще лучше. Конечно, считаться фаворитом в борьбе за такую престижную награду — это большая честь, но что я могу сделать? Я просто продолжу играть.Очень строго отношусь к себе. Знаю, что даже самая незначительная потеря концентрации и легкая ошибка будут наказаны. Стараюсь уменьшить их количество, насколько это возможно.Я прогрессирую с момента перехода в "Ливерпуль". Доволен, что провел так много матчей на стабильном уровне, очень этим горжусь. Что касается критики — я мог бы получше играть на стандартах в атаке, быть более опасным. Это нелегко, но я стараюсь над этим работать.Я чувствую, что впереди еще больше. Это приходит от матчей. На моей позиции важен и опыт в том числе. Нужно играть, оставаться здоровым — надеюсь, это принесет успех команде", — цитирует Ван Дейка ВВС.