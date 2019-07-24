Юрген Клопп: Бэйл фантастический игрок. Он выиграл ЛЧ почти в одиночку, но слишком дорогой

Он мне нравится. Он действительно выдающийся футболист. Два года назад Бэйл выиграл Лигу Чемпионов практически в одиночку. Я не знаю что случилось потом, но речь не только о нём, но обо всех этих игроках.

Ранее, Пол Инс публично призвал красных "сделать ход" в борьбе за нападающего Гарета Бэйла. Бывший капитан "Ливерпуля" заявил что красным стоит подписать Бэйла, если они, конечно, смогут себе это позволить.Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп решил расставить все точки в этой истории, отвергнув идею о возможном приобретении Бэйла в "Ливерпуль"- Я не знаю почему у таких фантастических игроков появляются такие странные идеи. Бэйл - игрок "Реала". И если даже он уйдёт, это футболист с очень большой зарплатой, и тому подобное. - цитирует Клопп mirrorНам нужно построить команду. Команда - это не набор индивидуальных игроков. И при таком подходе вы на выходе получите лучший результат. Игроки должны соответствовать друг другу, взаимодействовать между собой. И это то направление, в котором мы работаем, а не погоня за дорогими и личностно-хорошими игроками.Источник: mirror.co.uk