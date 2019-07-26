"Эвертон" готовит крупное предложение по Заха, но боится конкуренции с "Челси"

"Эвертон" готовит для "Кристал Пэлас" солидное предложение по вингеру Уилфриду Заха, сообщает The Telegraph.По информации издания, "ириски" готовы предложить "орлам" ? 60 млн (€ 67 млн) за 26-летнего футболиста и включить в сделку турецкого нападающего Дженка Тосуна.При этом, по словам источника, ливерпульский клуб всерьёз обеспокоен возможной конкуренцией со стороны "Челси", который также интересуется Заха, несмотря на трансферный бан. Синие пока не делали "Кристал Пэлас" предложений по игроку, но в "Эвертоне" считают, что Уилфрид может выбрать именно лондонцев. Если "Челси" выиграет борьбу за ивуарийца, то он останется в своей нынешней команде ещё на год, после чего сможет присоединиться к новым партнёрам.Заха — воспитанник "Кристал Пэлас". В 2013 году он перешёл в "Манчестер Юнайтед", но вернулся в клуб спустя один сезон. В минувшей кампании вингер забил 10 голов и отдал 10 результативных передач в 34 матчах английской Премьер-лиги. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.