Главный тренер "Тоттенхэма" поделился мнением насчёт нападающего "Шпор" Сон Хын Мина:
- Мы не удивлены тем, как люди в Азии обожают Сона. Конечно, он идол. Я думаю, его можно сравнивать с Дэвидом Бекхэмом по популярности. Это не удивляет меня, но мне нравится видеть, как люди любят его и как он важен для них.
Я счастлив слышать о том, что он хочет становиться лучше и работать усерднее. Он просто великолепно относится к работе. Я считаю, что именно поэтому Сон – это отличный пример для людей не только в Азии, но и по всему миру, - приводит слова Почеттино Sports, ссылаясь на goal.com
Почеттино: Сон отличный пример для людей не только в Азии, но и во всем мире
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