"Лестер" может получить за Магуайра 80 млн от "Манчестер Юнайтед"

Футболист "Лестер Сити" и сборной Англии Гарри Магуайр может обойтись "Манчестер Юнайтед" в ?80 млн, сообщает Daily Mail.По информации издания, руководство "красных дьяволов" предложило «лисам» ?72 млн за трансфер. К этой сумме добавятся бонусы, зависящие от количества трофеев и места, которое спортсмен займет в новом клубе в Английской премьер-лиге."Лестер Сити" хочет поднять цену за спортсмена, так как они не получат никаких дополнительных выплат за участие Магуайра в Лиге чемпионов.