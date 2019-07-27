"Лестер" может получить за Магуайра 80 млн от "Манчестер Юнайтед"

Футболист "Лестер Сити" и сборной Англии Гарри Магуайр может обойтись "Манчестер Юнайтед" в ?80 млн, сообщает Daily Mail.

По информации издания, руководство "красных дьяволов" предложило «лисам» ?72 млн за трансфер. К этой сумме добавятся бонусы, зависящие от количества трофеев и места, которое спортсмен займет в новом клубе в Английской премьер-лиге.

"Лестер Сити" хочет поднять цену за спортсмена, так как они не получат никаких дополнительных выплат за участие Магуайра в Лиге чемпионов.

"Газета.ру"

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Магуайер Лестер Манчестер Юнайтед АПЛ
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