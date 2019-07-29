Маурисио Почеттино: "Тоттенхэм" - образец успешной траты денежных средств

Наставник "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино заявил, что лондонская команда — образец успешной траты денежных средств на трансферном рынке при ограниченном бюджете на приобретение футболистов."Неправильно говорить, что "Ливерпуль" является примером для остальных и для нас тоже. Наоборот, это мы показываем своим примером, что есть и другой путь быть успешным в борьбе с клубами, которые тратят на порядок больше.Самое главное то, что какую культуру и понимание футбола мы привили в команде. Мы делаем намного больше, чем наши конкуренты. Мы показали иной способ конкурировать", — приводит слова Почеттино Evening Standard.В минувшей кампании "Тоттенхэм" занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и дошёл до финала Лиги чемпионов, где проиграл "Ливерпулю".