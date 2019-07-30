"Кристал Пэлас" предложил ЦСКА 15 млн евро за Чалова

"Кристал Пэлас" сделал предложение московскому ЦСКА по нападающему Федору Чалову в размере 15 млн евро, сообщает "Чемпионат.сом"

Ранее в СМИ уже обсуждалась информация, что Чаловым интересуются в Англии. В числе претендентов на 21-летнего игрока называют "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Манчестер Сити» и "Тоттенхэм". Вариант покупки форварда также рассматривают команды из Италии ("Лацио"), Испании ("Валенсия") и Франции ("Монако").