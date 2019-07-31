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Златан Ибрагимович: "Манчестер Юнайтед" следует отпустить Погба туда, где он хочет играть

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, в настоящее время выступающий за "Лос-Анджелес Гэлакси", считает, что манкунианскому клубу не следует насильно удерживать в команде полузащитника Поля Погба. По слухам, француз хочет продолжить карьеру в мадридском "Реале".

"Думаю, если Поль не хочет оставаться, нет смысла удерживать его. Отпустите его туда, где он хочет играть. Нужно использовать эту ситуацию и приобрести на его место того, кто захочет остаться в «МЮ».

Нет смысла хотеть иметь в команде игрока, который не хочет оставаться, потому что он не будет выкладываться на 100 или 200 процентов. В любом случае это непростая ситуация и нужно действовать в интересах клуба", — цитирует Ибрагимовича The Mirror.

Sport24.ru

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Теги: Погба Манчестер Юнайтед АПЛ Ибрагимович
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