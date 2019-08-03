Поль Погба пропустит игру с "Миланом" не из-за травмы, он хочет перейти в "Реал"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не сыграет сегодня, 3 августа, в матче Международного кубка чемпионов с "Миланом" не по причине травмы, сообщает испанский журналист Хосе Альварес Гайя в своём твиттере.Согласно сведениям источника, француз недоволен своей ситуацией и всё ещё намерен перейти в "Реал". О своём желании он лично сообщил главному тренеру "красных дьяволов" Уле-Гуннару Сульшеру на последней тренировке. В итоге тренерским штабом было принято решение отказаться от услуг футболиста в сегодняшней игре.Напомним, ранее Сульшер заявил, что Погба не сыграет с "Миланом" по причине проблем со спиной.За Погба "Манчестер Юнайтед" намерен выручить € 180 млн. В "Реале" такую цену считают завышенной, поэтому уже начали рассматривать варианты с подписанием альтернативы 26-летнему хавбеку "МЮ".