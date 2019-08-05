» » Принц Великобритании призвал фанатов следить за своим психическим здоровьем

Принц Великобритании призвал фанатов следить за своим психическим здоровьем

Принц Уильям, внук королевы Великобритании Елизаветы II, призвал футбольных фанатов, чтобы они следили за своим психическим здоровьем. Своё послание болельщикам он адресовал перед началом матча за Суперкубок Англии между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем", который накануне состоялся в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

"Мы все должны заботиться о нашей повседневной психической форме и оказывать поддержку друг другу, когда сталкиваемся с неудачами, чтобы мы могли быть в тонусе, чтобы ни случилось в будущем. Психическое здоровье так же важно, как и наше физическое", — цитирует принца Уильяма The Sun.

"Чемпионат.сом"

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

В УЕФА отказались комментировать ситуацию вокруг Малкома и обвинений болельщиков "Зенита" в расизме
На матче между "Барселоной" и "Арсеналом" было почти 100 тысяч фанатов
Игорь Акинфеев: мне не хватает ребят из ЦСКА, которые уже закончили 1
Игорь Акинфеев: ЦСКА нужен дядька в центре поля - как Яновский, Рахимич или Вернблум 1
Роналду выбрал свой любимый гол за карьеру
"Оренбург" приобрел израильского защитника Готлиба
В MLS игрок после гола взял микрофон и крикнул: "Прекратите насилие с оружием!" 1
Принц Великобритании призвал фанатов следить за своим психическим здоровьем
Игорь Лебеденко: словами расположение болельщиков "Торпедо" точно не верну
Петр Авен: никакой тренерской мысли у Карреры я не видел 14
Николай Савичев о том, что Игнашевич не заявлен главным тренером "Торпедо": должны быть исключения. Человек заслуженный 2
Эрнесто Вальверде: не знаю, продаст "Барселона" кого-то или нет, но конкуренция будет большая
Дида вернулся в "Милан" на тренерскую должность
Игорь Акинфеев: горд, что редактором учебника по футболу выбрали именно меня 7
Криштиану Роналду рассказал, кем бы стал, если бы не футбол
Деле Алли не поможет "Тоттенхэму" на старте сезона в АПЛ 1
Игорь Акинфеев: вижу себя только в ЦСКА - вся жизнь здесь прошла 7
Вратарь "Ливерпуля" продолжит карьеру в чемпионате Бельгии
Руни хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед"
Роналду назвал покойного футболиста, с которым хотел бы сыграть в одной команде
Кристиан Нобоа перейдет в "Сочи" 3
Александр Бубнов: "Рубин" с приходом Шаронова стал наконец-то играть в футбол 8
"Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Дибалы 1
Речь Шаронова из раздевалки "Рубина": не срывайте свое настроение на близких 3
Владимир Пономарёв: получил колоссальное удовольствие от игры ЦСКА в первом тайме 2
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
Михаил Грушевский: возвращение Дзагоева будет сродни новому трансферу
Александр Медведев прокомментировал расистский скандал вокруг новичка команды Малкома 4
Милевский пошутил над Зинченко после Суперкубка Англии: приезжай в Брест, пробьем пенальти 1
"Зенит" ответил на обвинения западных СМИ в расизме фанатов в отношении новичка Малкома 6
Все новости