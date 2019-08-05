Ван Дейк: всегда знал, что мой трансферный рекорд будет побит

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк дал совет новичку "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайру."Я желаю ему удачи. По трансферному рекорду ничего не могу сказать. Я всегда знал, что рано или поздно его побьют. Это же рынок. Сам Гарри на него не влияет. На него будет давить сумма трансфера, но вряд ли это сильно изменит ситуацию, ведь на него и так бы оказывалось давление после перехода в столь большой клуб, как "МЮ".Каждый клуб по-своему ведет дела на рынке, у каждой команды своя стратегия. Магуайр никак не может на нее повлиять.Какой бы дал ему совет? Сконцентрироваться на футболе и делать то, что любишь. Ему надо просто выходить на поле, наслаждаться футболом и не думать ни о чем другом. Отключиться от давления извне будет нелегко. Надо помнить, что есть множество вещей более важных, чем футбол. Нам повезло, что мы так зарабатываем на жизнь. Ему нужно научиться отбрасывать в сторону давление. Хотя, оно все равно будет", — цитирует ван Дейка Mirror.