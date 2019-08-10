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Задержаны двое мужчин, которые напали на Месута Озила

Около дома полузащитника "Арсенала" Месута Озила на севере Лондона задержаны двое мужчин, которые предположительно представляли угрозу футболисту, сообщает The Telegraph.

У 27-летних Ферхата Эрчана и Саламана Экинчи возник конфликт с охранниками дома Озила, после чего они были арестованы полицией. Им предъявлено обвинение в представлении угрозы человеку, в следующем месяце над ними начнется суд.

Ранее "Арсенал" сообщил, что из соображений безопасности Озил и защитник команды Сеад Колашинац пропустят стартовый матч премьер-лиги с "Ньюкаслом". Озил и Колашинац 25 июля подверглись нападению вооруженных людей в северном районе Лондона. Двое подозреваемых на мопедах попытались ограбить немца, находившегося за рулем "Мерседеса". Озил побежал за помощью в расположенный рядом турецкий ресторан, а Колашинац вышел из автомобиля и вступил в драку с атакующими. В результате инцидента никто не пострадал.

Sport24

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Теги: Озил Арсенал
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