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Лэмпард настроен взять Суперкубок УЕФА с "Челси"

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о том, чего ждет от матча за Суперкубок УЕФА с "Ливерпулем". Его слова приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По словам наставника, клуб очень хочет взять этот трофей.

"Мы должны быть предельно готовыми, потому что очень хотим взять этот трофей. Я ни разу не завоевывал его, так что нужно будет постараться. Встреча с "Ливерпулем" обещает стать тем самым финалом, где напряжение выплескивается через край. Финалы вообще тяжелые матчи. Но проиграть нам нельзя", — сказал Лэмпард.

Он также отметил, что матч за Суперкубок станет его дебютом в европейских турнирах.

"Нас ждет серьезное испытание, но нам нельзя уходить с поля с мыслями, что мы чего-то не сделали. Нельзя искать оправданий", — добавил тренер "синих".

"Газета.ру"

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Теги: Лэмпард Челси АПЛ
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