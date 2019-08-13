Лэмпард настроен взять Суперкубок УЕФА с "Челси"

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о том, чего ждет от матча за Суперкубок УЕФА с "Ливерпулем". Его слова приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).По словам наставника, клуб очень хочет взять этот трофей."Мы должны быть предельно готовыми, потому что очень хотим взять этот трофей. Я ни разу не завоевывал его, так что нужно будет постараться. Встреча с "Ливерпулем" обещает стать тем самым финалом, где напряжение выплескивается через край. Финалы вообще тяжелые матчи. Но проиграть нам нельзя", — сказал Лэмпард.Он также отметил, что матч за Суперкубок станет его дебютом в европейских турнирах."Нас ждет серьезное испытание, но нам нельзя уходить с поля с мыслями, что мы чего-то не сделали. Нельзя искать оправданий", — добавил тренер "синих".