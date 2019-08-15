Унаи Эмери подтвердил, что Озил и Колашинац вернулись к тренировкам с "Арсеналом"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери подтвердил, что игроки лондонцев Месут Озил и Сеад Колашинац вернулись к тренировкам с командой.Оба футболиста пропустили встречу первого тура АПЛ с "Ньюкаслом" по соображениям безопасности после того, как на них было совершено нападение, и в их адрес стали поступать угрозы со стороны одной из лондонских банд."Озил и Колашинац вернулись к тренировкам с командой во вторник. Вчера Месут занятие пропустил, так как немного приболел.Каждая тренировка дает нам полезную информацию, позволяющую использовать различные варианты схем вместе с ними. Рад ли я, что они вернулись? Конечно", - цитирует Эмери ВВС.