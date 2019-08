Представители Twitter обсудят вопрос расизма после травли Абрахама за промах в финале Суперкубка УЕФА

Представители социальной сети Twitter проведут встречу с инициативной группой Kick It Out, борющейся против проявлений дискриминации в футболе, сообщает Sky Sports.Причиной стали расистские оскорбления в адрес игрока "Челси" Тэмми Абрахама. Футболист не забил решающий послематчевый пенальти в матче за Суперкубок УЕФА против "Ливерпуля" (2:2, пенальти 4:5), за что подвергся травле в соцсетях."У нас хорошие новости: Twitter согласился провест переговоры. Это начало, о котором мы просили. Надеемся, будут предприняты какие-то меры после переговоров", — сказал руководитель Kick It Out Трой Таунсенд.