Радимов: ни Гусев, ни Романов не останутся во главе команд

Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов высказался об исполняющих обязанности главных тренеров "Спартака" и "Динамо" Вадиме Романове и Ролане Гусеве.
Фото: ФК "Спартак"
"Думаю, что ни Гусев, ни Романов не останутся во главе команд. У Романова был шанс, ему надо было обыгрывать "Балтику" в предыдущем туре РПЛ. Он этот шанс упустил. Теперь "Спартак" должен пригласить авторитетного тренера, но оставить Романова в новом штабе и дать ему поработать в клубной системе. Что касается Гусева, то ему же сказало руководство: "Одержи четыре победы и останешься". Он эту задачу не выполнил", — приводит слова Радимова "Матч ТВ".

Вадим Романов назначен исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" после ухода Деяна Станковича. Аналогичную должность в "Динамо" временно занимает Ролан Гусев в связи с отставкой Валерия Карпина. Под руководством Романова красно-белые одержали две победы в московских дерби, а также уступили "Балтике" со счетом 1:0. "Динамо" с Гусевым одержало одну победу и потерпело два поражения.

В субботу, 6 декабря команды сыграют в матче 18-го тура РПЛ. Московское дерби пройдет на домашнем стадионе "Спартака" и начнется в 16:30 по столичному времени.

