Корнеев – о ситуации с контрактом Баринова: странно, да?

"Сколько времени прошло, а Баринов до сих пор не продлил контракт. Странно, да? А он лидер команды. Та игра, которую он сейчас показывает, — это, без сомнения, будет усиление для ЦСКА. И сразу же — ослабление "Локомотива". Посмотрите, сколько Баринов приносит очков", — приводит слова Корнеева "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Дмитрий Баринов может покинуть "Локомотив" и перейти в ЦСКА. Действующее трудовое соглашение капитана железнодорожников с клубом рассчитано до конца текущего сезона. Стороны ведут переговоры о новом контракте.
29-летний полузащитник является воспитанником академии "Локомотива" и выступает за основной состав с 2015 года. В текущем сезоне он принял участие в 16 матчах, в которых записал на свой счет три гола и четыре результативные передачи. После 17-ти прошедших туров РПЛ красно-зеленые занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 34 очками.
Фото: ФК "Локомотив"