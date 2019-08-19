Сульшер считает, что 17-летний Гринвуд как завершитель атак лучше, чем Рэшфорд и Марсьяль

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер считает, что 17-летний нападающий команды Мейсон Гринвуд как завершитель атак лучше, чем его более опытные одноклубники Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд."Марсьялю и Рэшфорду еще многому предстоит научиться, ведь Мейсон как завершитель атак лучше, чем они оба.Я хочу, чтобы Марсьяль и Рэшфорд забивали больше легких голов, ведь для этого не нужно слишком утомляться, необходимо лишь немного движения", — цитирует Сульшера Daily Mail.