Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер считает, что 17-летний нападающий команды Мейсон Гринвуд как завершитель атак лучше, чем его более опытные одноклубники Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд.
"Марсьялю и Рэшфорду еще многому предстоит научиться, ведь Мейсон как завершитель атак лучше, чем они оба.
Я хочу, чтобы Марсьяль и Рэшфорд забивали больше легких голов, ведь для этого не нужно слишком утомляться, необходимо лишь немного движения", — цитирует Сульшера Daily Mail.
Sport24
Сульшер считает, что 17-летний Гринвуд как завершитель атак лучше, чем Рэшфорд и Марсьяль
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