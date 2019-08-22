» » Экс-игрок "МЮ": когда моя мама умерла, Роналду сказал: "Я с тобой"

Экс-игрок "МЮ": когда моя мама умерла, Роналду сказал: "Я с тобой"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Джемба-Джемба поделился воспоминаниями о бывшем партнёре по команде Криштиану Роналду.

"Если посмотрите на игру Роналду сейчас и на то, как он играл 15 лет назад, то увидите разницу. Он был молод, игра ему давалась. Порой ван Нистелрой, Саа и Руни просто не знали, отдаст ли он им пас. Но они знали, что это была игра Криштиану, и понимали, что он не будет выполнять навес. Передача могла последовать лишь после прохода сквозь защитников. Он не был похож на Бекхэма, который отдавал передачи в одно касание. Роналду нравились трюки.

Иногда Фергюсон говорил Роналду "нет", но я никогда не видел, чтобы он был зол на Криштиану. Фергюсон был как отец для меня, Криштиану, О'Ши, Флетчера, Беллиона и даже Фердинанда!

Люди могут видеть Роналду по телевизору, но они не знают настоящего Криштиану. Криштиану — человек, у которого было тяжёлое детство. Люди думают, что он высокомерный, но Криштиану просто эмоциональный человек. Вам нужно поговорить с ним, чтобы понять, кто он на самом деле. Когда моя мама умерла, он сказал: "Эрик, если я тебе нужен, можешь звонить мне, приехать, не волнуйся, я с тобой".

Когда мы ездили на выездные матчи, то были соседями по комнате. Он был моим лучшим другом. Мы были вместе каждый день на тренировках, иногда я приходил к нему домой, чтобы перекусить. Иногда он приходил ко мне домой, ведь я жил один в старом доме Фердинанда.

Мы всё ещё на связи, но Криштиану постоянно меняет номер телефона. Но если я хочу с ним связаться, это не проблема, я знаю, как это сделать.

Криштиану — мужчина. Он сделает всё для семьи, для друзей. Он делает много пожертвований. Люди не знают об этом, потому что это идёт от чистого сердца. Он отличный парень", - цитирует Джембу-Джембу Americangambler.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Опубликовал:
Теги: Манчестер Юнайтед АПЛ Роналду Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Антони Марсьяль: необходимо ввести запрет для людей, которые разжигают ненависть
Экс-игрок "МЮ": когда моя мама умерла, Роналду сказал: "Я с тобой"
Владислав Радимов: ну что? Шюррле ближе к Маркизио после "Браги"? 4
Джикия: дома все будет хорошо. Надо забить "Браге" два мяча и пройти дальше
Рикарду Са Пинту: готовы увидеть в Москве "Спартак", который будет атаковать и рисковать
Окслейд-Чемберлен продлил контракт с "Ливерпулем" до 2023 года
Олег Кононов: было непросто после дерби с ЦСКА и перелета
Рано бражничали. Оценки очередной неудачи «Спартака» в еврокубках
Олег Кононов: нельзя списывать "Спартак" со счетов. Когда проведем второй матч, тогда поговорим 4
Кейлор Навас близок к переходу в "ПСЖ"
Не всё потеряно пока. «Спартак» был неплох лишь на фоне «Краснодара» 1
"Реал" рассматривает трех опытных вратарей на замену Навасу
Экс-гендиректор "Урожая": представители МВД на меня не выходили. Не понимаю их визит в офис клуба
"Спартак" со счетом 0:1 проиграл "Браге" 74
"Зенит" отказался продавать Дриусси итальянскому клубу за 15 млн евро
Михаил Галактионов - о создании ЮФЛ: с приходом Дюкова на пост президента РФС был совершен прорыв
"Чайка": в документах следователей МВД не упоминалось о подозрениях в организации ставок
Александр Мостовой: мы говорим о Чалове, а не об игроке уровня Дель Пьеро. Вызвали и вызвали в молодежку 1
Валерий Газзаев - о вызове Чалова в молодежную сборную: приветствую это решение
Федор Чалов: не фанаты виноваты в том, что ЦСКА пропустил второй мяч от "Спартака" 2
Иван Ракитич останется в "Барселоне"
Нико Ковач: Коутиньо - футболист мирового класса и очень скромный молодой человек
Реми Кабелла порвал крестообразные связки колена 14
Евгений Ловчев: "Брага" победит "Спартак" в первом отборочном матче Лиги Европы 3
"Ливерпуль" хочет, чтобы домашний стадион вмещал, как минимум, 60 тысяч болельщиков
Михаил Галактионов: обсудили с Черчесовым вызов Чалова и Облякова в молодежную сборную
Игрок "Чайки": про обыски в клубе я не слышал, нам никто ничего не говорил
"Брага" - "Спартак": стали известны стартовые составы 26
Андрей Червиченко: поражение "Спартака" в Браге со счетом 1:2 или 1:3 не станет чем-то страшным 12
Максим Деменко: "Олимпиакос" валил "Краснодар". Есть вторая игра, но это из области фантастики 1
Все новости