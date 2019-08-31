Рио Фердинанд: "МЮ" нужны перемены

Легендарный игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд прокомментировал матч между "красными дьяволами" и "Саутгемптоном", который состоялся в рамках четвертого тура Английской премьер-лиги и закончился со счетом 1:1, передает BT Sport."Если вы взглянете на пару центральных защитников, то увидите, что они оба понимают, откуда исходит опасность. Они должны опекать футболиста, представляющего угрозу, но они перекладывают ответственность друг на друга. Сол Кэмпбелл или Мартин Киоун взяли бы ответственность на себя", — заявил эксперт."Вина лежит на Линделефе. Дело в чувстве гордости. Они оба должны спросить себя, достаточно ли сделали в этом эпизоде. Если бы Линделеф раньше вышел к Вестергору, тот бы не отличился. Гари Невилл был невысоким игроком, он был не в состоянии выиграть верховую борьбу у людей с ростом под 190 см, зато он просто не позволял им выпрыгивать", — добавил экс-защитник."Ты обязан превратить вратарскую площадь в крепость, если ты защитник. А у них один сухой матч из 19. Нужны перемены", — заключил Фердинанд.