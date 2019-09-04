Деян Ловрен: я выиграл ЛЧ и брал серебро ЧМ. Я не должен кому-то что-то доказывать

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен рассказал, почему не покинул мерсисайдский клуб в летнее трансферное окно."Я думал об уходе. Знал, что делал всё для "Ливерпуля", выиграл Лигу чемпионов. Я не из тех игроков, которым нравится сидеть на скамейке запасных и зарабатывать деньги. Некоторые говорили мне: "Какая тебе разница, ты в большом клубе, заткнись и зарабатывай деньги". Но это не по мне.Со мной связывался "Милан", но настойчивее всех была "Рома", однако переговоры не увенчались успехом. Я не хочу куда-то идти и доказывать кому-то, кто я и как играю, готов я или нет. Я профессионал, я выиграл Лигу чемпионов, выиграл серебро чемпионата мира. Я добился больших успехов в футболе и не должен уходить в аренду или доказывать что-то", — приводит слова Ловрена Sportske Novosti.