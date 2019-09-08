"Ювентус" хочет бесплатно подписать де Хеа в летнее трансферное окно

Игрок "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа попал в сферу интересов "Ювентуса", сообщает The Mirror.По информации издания, руководство "старой синьоры" готово обсудить с футболистом его возможный переход в итальянский клуб. Стоит отметить, что контракт игрока с "красными дьяволами" истекает в конце текущего сезона. Этот факт позволит боссам "зебр" заключить контракт с голкипером, избежав серьезной траты денежных средств.Важно, что черно-белые хотят начать общение с вратарем в начале 2020 года. "Ювентус" весьма опытен в подписании трудовых соглашений со свободными агентами — в этом статусе в клуб уже приехали Аарон Рэмси из "Арсенала" и Адриан Рабьо из "ПСЖ".