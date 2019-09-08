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Экс-игрок "Челси": я бы предпочел Стерлинга Неймару. Рахим - более командный игрок

Бывший футболист "Челси" и "Марселя" Тони Каскарино сравнил нападающего "ПСЖ" Неймара и форварда "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.

"Кого бы вы предпочли — Неймара или Стерлинга? Я бы выбрал Стерлинга в качестве игрока.

Если не обращать внимания на выходки, происходившие с Неймаром за пределами поля, я на самом деле считаю, что Стерлинг лучше на поле. У него лучше показатели, и он играет в лучшей команде.

Я видел, как Неймар в игре делает то, что не может сделать ни один другой футболист. Но если вы хотите, чтобы игрок блестяще проявлял себя в команде и забивал голы со скоростью Неймара, Стерлинг — ваш человек. Я бы определенно сказал, что он входит в пятерку лучших игроков в мире.

Что меня восхищает в Стерлинге, так это совершенствование. Оно было существенным. Если бы завтра его выставили на трансферный рынок, "Манчестер Сити" не получил бы за него 150 миллионов фунтов стерлингов. Если он продолжит совершенствоваться, он станет первым или вторым в списке лучших игроков мира и, вероятно, выиграет "Золотой мяч".

Если он победит в Лиге чемпионов с "Манчестер Сити" и сыграет в этом большую роль, забьет много голов в течение сезона, у него будет отличный шанс завоевать "Золотой мяч", — цитирует Каскарино talkSPORT.

Sport24.ru


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Теги: Челси Стерлинг Неймар Лига 1 ПСЖ АПЛ
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