"Ювентус" и "Реал" следят за Эриксеном

Датский полузащитник Кристиан Эриксен, выступающий за "Тоттенхэм", может покинуть лондонский клуб, сообщает AS.Претендентами на 27-летнего игрока являются мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". Контракт со «шпорами» у Эриксена завершается будущим летом. Если до декабря новое соглашение не будет подписано, то уже в январе датчанин сможет вести переговоры с любым клубом в качестве свободного агента.Эриксен выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года после того, как перешел из амстердамского "Аякса" за 13,5 миллиона евро.