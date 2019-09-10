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Фанаты "Ливерпуля", "Боруссии", сборных Сенегала и Японии поборются за награду "Болельщики года"

В рамках премии Football Heroes 12 сентября 2019 года в Москве состоится церемония вручения наград за вклад обучению футболу, за сообщение высокого уровня социальной ответственности, лучшему спортивному агентству года, а также лучшим болельщикам. Номинанты выбираются экспертами ИФДА по всему миру. Победители определяются по итогам голосования бывших футболистов со всех континентов.

В номинации "За вклад обучению футболу" представлены следующие проекты:

• Программа "Из школы на стадион" (Италия) — проект, направленный на то, чтобы научить детей поддерживать свою команду, а не болеть против соперника.
• "Футбольный Проект" (Великобритания) — инициатива издательства Reach, объединяющая региональных футбольных писателей в одну команду, создающая еще 16 журналистских позиций, нацеленных на обеспечение широкого освещения и создание интересного футбольного контента.
• SOLTILO (Япония) — футбольная академия Кейсуке Хонды, семейная футбольная школа с проектами в Камбодже, Таиланде, Уганде, Японии и других странах мира.

На почетный титул "Болельщики года" претендуют фанаты сразу трех команд: болельщики "Ливерпуля" за потрясающую атмосферу на стадионе на каждой игре, болельщики дортмундской "Боруссии" за невероятные перфомансы, а также все те, кто поддерживал сборные Сенегала и Японии на чемпионате мира 2018 года в России за уборку на стадионе после игр мирового первенства.

Получить награду "За сообщение высокого уровня социальной ответственности" могут:

• Команда проекта Life Tackle (Европейский Союз) — их проект направлен на повышение осведомленности об управлении окружающей средой на футбольных стадионах с целью сокращения отходов во время футбольных мероприятий и решения других экологических проблем, связанных с подобными событиями.
• UEFA — за инициативу, посвященную Всемирному дню сердца, по сбору любимых рецептов знаменитых футболистов и пропаганде здорового образа жизни.
• Nike — за рекламную кампанию в поддержку женского футбола.

Наконец, лучшим "спортивным агентством года" могут быть признаны:

• Агентство "Entourage Sports & Entertainment" (Великобритания) — за многочисленные успешные спонсорские проекты по всему миру.
• Агентство "Football Champions Tour" (Великобритания) — за организацию турнира "Star Sixes", а также за участие в организации сопутствующих Лиге Чемпионов УЕФА мероприятий.
• Агентство "Dema4" (Италия) — за успешную организацию Ежегодной премии "Gran Gala del Calcio" по итогам сезона 2017/18 Чемпионата Италии по футболу и разработанные успешные стратегии брендов.

Football Heroes — международная футбольная премия, отмечающая профессиональный вклад людей, развивающих спорт и продвигающих ценности игры номер один в мире. Организаторы церемонии Football Heroes — агентство Global Leader in Sport.

Sport24.ru


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Теги: Ливерпуль Боруссия Сборная Сенегала Сборная Японии АПЛ Бундеслига
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