Сборная Англии рассматривает возможность демонстративно уйти с поля, если в следующий раз фанаты на трибунах начнут оскорблять игроков по расовому признаку. Об этом сообщает The Sun.
Во время домашнего отборочного матча Евро-2020 против Болгарии нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг стал жертвой расистского оскорбления со стороны болгарского болельщика. После инцидента фаната вывели со стадиона и передали в руки полиции.
Руководство английского футбола всерьез обеспокоено будущей поездкой "Трех Львов" в Болгарию и поддержит футболистов, если они решат уйти в подтрибунное помещение.
О теме расизма в футболе также высказался главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.
"Это проблема. Мы распланировали наше расписание и обсудим его с игроками, прежде чем туда поедем, потому что там есть своя история.
Мы не уверены, что ничего не случится там, куда мы отправимся", - цитирует Саутгейта The Sun.
Sport24.ru
Игроки сборной Англии могут уйти с поля, если услышат расистские оскорбления
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