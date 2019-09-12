Игроки сборной Англии могут уйти с поля, если услышат расистские оскорбления

Сборная Англии рассматривает возможность демонстративно уйти с поля, если в следующий раз фанаты на трибунах начнут оскорблять игроков по расовому признаку. Об этом сообщает The Sun.Во время домашнего отборочного матча Евро-2020 против Болгарии нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг стал жертвой расистского оскорбления со стороны болгарского болельщика. После инцидента фаната вывели со стадиона и передали в руки полиции.Руководство английского футбола всерьез обеспокоено будущей поездкой "Трех Львов" в Болгарию и поддержит футболистов, если они решат уйти в подтрибунное помещение.О теме расизма в футболе также высказался главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт."Это проблема. Мы распланировали наше расписание и обсудим его с игроками, прежде чем туда поедем, потому что там есть своя история.Мы не уверены, что ничего не случится там, куда мы отправимся", - цитирует Саутгейта The Sun.