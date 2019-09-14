Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не считает ошибкой свой переход из "Милана" в "Челси" в 2006 году.
— Лондон или Милан?
— Я живу в Лондоне последние 13 лет. Поэтому сейчас, безусловно, он. Там моя семья, им там удобно, плюс я хотел, чтобы именно там мои дети пошли в школу.
— Сейчас, по прошествии многих лет, согласны с мнением, что ваш переход из "Милана" в "Челси" был ошибкой?
— Ни в коем случае. Не собираюсь даже эту тему обсуждать. Я не ворошу прошлое. Понимаете, это нормальный жизненный процесс. Все как должно было происходить, так и произошло, – сказал Шевченко.
Vesti.ua
Андрей Шевченко: переход в "Челси" был ошибкой? Ни в коем случае
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