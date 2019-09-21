Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андерсон завершил карьеру в 31 год

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андерсон завершил профессиональную карьеру в 31 год, сообщает Goal

Фото: Goal

Последним клубом бразильца стал турецкий "Адана Демирспор".



Андерсон начал карьеру в бразильском "Гремио", после чего перешёл в португальский "Порту", в котором провёл два сезона. С "Порту" он дважды выиграл чемпионат Португалии, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка Португалии. В 2007 году перешёл в английский клуб "Манчестер Юнайтед". С "Юнайтед" он выиграл четыре чемпионских титула Премьер-лиги, Лигу чемпионов и Кубок Футбольной лиги.



За сборную Бразилии Андерсон дебютировал в 2007 году на Кубке Америки, когда Бразилия стала чемпионом этого турнира. Он также сыграл за олимпийскую сборную Бразилии на летней Олимпиаде 2008 года, где бразильцы заняли третье место.