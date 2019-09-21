» » Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андерсон завершил карьеру в 31 год

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андерсон завершил карьеру в 31 год

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андерсон завершил профессиональную карьеру в 31 год, сообщает Goal.
Фото: Goal
Последним клубом бразильца стал турецкий "Адана Демирспор".

Андерсон начал карьеру в бразильском "Гремио", после чего перешёл в португальский "Порту", в котором провёл два сезона. С "Порту" он дважды выиграл чемпионат Португалии, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка Португалии. В 2007 году перешёл в английский клуб "Манчестер Юнайтед". С "Юнайтед" он выиграл четыре чемпионских титула Премьер-лиги, Лигу чемпионов и Кубок Футбольной лиги.

За сборную Бразилии Андерсон дебютировал в 2007 году на Кубке Америки, когда Бразилия стала чемпионом этого турнира. Он также сыграл за олимпийскую сборную Бразилии на летней Олимпиаде 2008 года, где бразильцы заняли третье место.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: АПЛ Манчестер Юнайтед Андерсон
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Дмитрий Шнякин: поведение уфимских боллбоев на игре со "Спартаком" — это печаль
Мать Роналду: в детстве Криштиану болел за "Бенфику"
Экс-защитник "Рубина" Скотти: в России чрезмерное потребление алкоголя. У меня иногда было впечатление, что все пьют 3
Букмекеры обрушили коэффициент на уход Кононова после поражения "Спартака" в Уфе 1
Дерби "Милана" и "Интера" пройдет под девизом против расизма
Дженнаро Гаттузо может возглавить "Лацио"
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андерсон завершил карьеру в 31 год 1
Стало известно, как будет выглядеть форма "Барселоны" в сезоне-2020/21 1
Арсен Венгер может получить должность в ФИФА, но желает вернуться к тренерской работе
Президент "Урала": из-за нового лимита на легионеров ничего страшного не произойдет 2
Нападающий "Милана" Анте Ребич дисквалифицирован на пять еврокубковых матчей за оскорбление арбитра
Женщина выдала себя за работницу "Макдональдса", кормившую Роналду бургерами
Вячеслав Караваев: в Голландии на ТВ обсуждают комментарии Слуцкого в инстаграме 1
Григорий Иванов: Парфенов — очень сильный тренер, который сделал себя сам 7
Гендиректор "Локомотива": Миранчуки очень готовились к ЛЧ, хотели показать себя
Дмитрий Селюк: не могу понять многомиллионные траты "Спартака" якобы в укрепление 19
Григорий Иванов: про "Спартак" после каждой игры говорят: этих снять, тех убрать. Но на самом деле нужно просто потерпеть 6
Василий Кикнадзе: Баринов — настоящий боец и лидер "Локомотива" 1
"Уфа" опубликовала видео из раздевалки после победы над "Спартаком" 1
Тренер вратарей "Зенита" Жевнов получил высшую категорию УЕФА
В чемпионате Ирландии на поле вышел 14-летний игрок. Он родился в месяц дебюта Месси в "Барселоне"
Мбаппе восстановился после травмы и может сыграть в следующем матче "ПСЖ"
Андрей Шевченко определился с составом сборной Украины на матчи Евро-2020 с Литвой и Португалией
Василий Уткин: спорим, когда Мамаев договорится с "Динамо", обязательно будут подъемные? 1
Дмитрий Селюк: РФС принял правильное решение по Кокорину. Могу только поаплодировать
Александр Бубнов: "Спартак" рискует окончательно утвердиться в статусе середняка РПЛ 1
Фрэнк Лэмпард: Моуринью повлиял на меня сильнее всех, но я не собираюсь копировать его 1
Александр Мостовой - о Кононове: пора признать - не получилось. 10 месяцев прошло - прогресса ноль 5
Уле Гуннар Сульшер: Лукаку и Санчес правильно поступили, покинув "Манчестер Юнайтед"
Андрей Тихонов: у Кононова потухшие глаза, не думаю, что он спит хорошо по ночам
Все новости