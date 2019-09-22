Жозе Моуринью считает, что "МЮ" переплатил своему вратарю: Де Хеа повезло получить такой контракт

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что манкунианский клуб переплатил своему вратарю Давиду Де Хеа, когда заключал с голкипером новый контракт. Зарплата испанца по новому контракту с "МЮ", по слухам, составит 290 тысяч фунтов в неделю."Не думаю, что "Манчестер Юнайтед" следовало платить Де Хеа так много по новому контракту, сколько они ему предложили. Год или два назад за ним охотился весь мир. В настоящий момент, думаю, большинство дверей больших клубов для него закрыты. Двери "Реала" для него закрыты, двери "Барселоны" для него закрыты, двери "ПСЖ" для него закрыты. Я не считаю, что "МЮ" испытывал давление, боясь потерять Давида. Он получил феноменальный контракт и в этот момент ему немного повезло получить его", - цитирует Моуринью Sky Sports.