Патрис Эвра хочет войти в руководство "МЮ". Обещает первым делом купить Дибалу

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра вызвался войти в руководство клуба. Он также сказал, что первым делом купил бы форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу, если бы стал директором команды."Пришло время засучить рукава! Ребята из руководства "МЮ", вы готовы взять меня борт? Какой был бы первый трансфер во главе "МЮ"? Пауло Дибала", — написал Эвра в инстаграме.