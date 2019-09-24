Отвратительная игра команды никак не мешает владельцам "Манчестер Юнайтед" зарабатывать. В прошлом сезоне клуб заработал 627 млн фунтов, что является их рекордным результатом.
Чистая прибыль клуба за 12 месяцев в период до 30 июня составила 18,9 млн фунтов. Фонд заработной платы за отчетный период вырос на 12% до 332 млн фунтов. При этом клуб потратил почти 150 млн фунтов в летнее трансферное окно, а также выплатил компенсацию за расторжение контракта бывшему главному тренеру Жозе Моуринью в размере 19,6 млн фунтов, сообщает Sports.ru со ссылкой на AFP.
При этом ожидается, что в следующем сезоне выручка «МЮ» упадет до 560-580 млн фунтов из-за непопадания в Лигу чемпионов.
"Манчестер Юнайтед" отчитался о рекордных доходах
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