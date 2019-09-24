Наставник "Ливерпуля" прокомментировал своё поведение во время матча и отвесил главному сопернику по АПЛ Пепу Гвардиоле очередной комплимент:
- Я никогда не задумывался о том, как я веду себя на бровке. Было и было. Я такой, какой я есть.
Мне неинтересно, что обо мне говорят, но знаю, что люди считают, что я не тактик, потому что я слишком активен для тактика. Я эмоциональный человек.
Пеп Гвардиола тоже активный, но не настолько. Он выглядит лучше меня, когда кричит. Он всегда выглядит идеально – фигура, одежда, все идеально.
Когда кричу я, то выгляжу как серийный убийца. У меня такое лицо, своеобразный прикус. Я и на младенцев смотрю с таким выражением лица.
Говорю: "Ты такой миленький". И после этого детки частенько начинают реветь, - приводит слова тренера Sports, ссылаясь на Four four two.
Источник: Гвардиола возглавит "Ювентус" после окончания контракта с "Манчестером"
Юрген Клопп: я похож на серийного убийцу, когда кричу, а Пеп всегда выглядит идеально
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