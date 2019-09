Юрген Клопп: я похож на серийного убийцу, когда кричу, а Пеп всегда выглядит идеально

Наставник "Ливерпуля" прокомментировал своё поведение во время матча и отвесил главному сопернику по АПЛ Пепу Гвардиоле очередной комплимент:- Я никогда не задумывался о том, как я веду себя на бровке. Было и было. Я такой, какой я есть.Мне неинтересно, что обо мне говорят, но знаю, что люди считают, что я не тактик, потому что я слишком активен для тактика. Я эмоциональный человек.Пеп Гвардиола тоже активный, но не настолько. Он выглядит лучше меня, когда кричит. Он всегда выглядит идеально – фигура, одежда, все идеально.Когда кричу я, то выгляжу как серийный убийца. У меня такое лицо, своеобразный прикус. Я и на младенцев смотрю с таким выражением лица.Говорю: "Ты такой миленький". И после этого детки частенько начинают реветь, - приводит слова тренера Sports , ссылаясь на Four four two.