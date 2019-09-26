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Игрока "Дерби Каунти", пьяным попавшего в ДТП, рвало в пабе за несколько часов до аварии

Полузащитник "Дерби Каунти" Мэйсон Беннетт, которому были предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом виде после ДТП 24 сентября, выпил не менее трех пинт пива за несколько часов до аварии.

В тот вечер 23-летнему хавбеку стало плохо: игрока начало тошнить, и он удалился в туалет. Кто-то из присутствующих при этом заснял и опубликовал в Snapchat видео, на котором Беннетта рвет. Сам игрок в этот момент стоит, склонившись над писсуаром, а одноклубники потешаются над ним, поскольку тот выпил "лишь три пинты пива Peroni". На что Беннетт уточняет, что выпил больше трех пинт. На вопрос, в порядке ли он, Беннетт отвечает, вытирая рот: "Нет, уберите свои телефоны".

ДТП произошло во вторник после командного ужина. Беннетт пил до ночи с одноклубниками в одном из пабов и отказался от услуг клубной машины, чтобы добраться до дома. В результате автомобиль, в котором вместе с Беннеттом находились нападающий Том Лоуренс и капитан команды Ричард Кио, попал в аварию. Кио при этом получил травму колена, из-за которой будет вынужден пропустить оставшуюся часть сезона.

Sport24.ru


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Теги: Дерби Каунти АПЛ
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