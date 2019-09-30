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Игрок "Ливерпуля" не согласен с включением Роналду и Месси в символическую сборную года ФИФА

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум дал понять, что нападающие Лионель Месси ("Барселона") и Криштиану Роналду ("Ювентус") не должны были быть включены в символическую сборную года ФИФА.

"У разных людей разные мнения. Думаю, что некоторые, голосуя, вероятно, просто вписали в бюллетень 11 игроков, которых они считают лучшими, а не тех, кто был в числе одиннадцати лучших по ходу года, а это разные вещи.

Роналду и Месси всегда будут в символической сборной, даже если они и не провели классный сезон. Но есть футболисты, которые должны быть в этой сборной.

Считаю, что Эндрю Робертсон и Трент Александер-Арнольд должны определенно были быть там. Думаю, что Садио Мане и Мохамед Салах тоже должны были быть там", — цитирует Вейналдума The Athletic.

Sport24.ru


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Теги: Ливерпуль Роналду Месси Барселона Ювентус АПЛ Серия А Ла Лига
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