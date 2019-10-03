"Ливерпуль" избежал исключения из Кубка английской лиги за выход на поле в матче турнира футболиста, не имевшего права играть за команду.В матче 1/16 финала Кубка английской лиги против "Милтон Кинс Донс" (2:0) испанский полузащитник Педро Чиривельа вышел на замену во втором тайме. Сезон-2018/19 футболист провел в аренде в испанской "Эстремадуре" и после возвращения должен был получить разрешение на выступление за "Ливерпуль", чего не было сделано. Таким образом, мерсисайдцы не имели права выпускать его на поле."Ливерпулю" грозило исключение из турнира, однако Футбольная ассоциация Англии (ФА) вместо этого оштрафовала клуб на 100 тысяч фунтов.В 1/8 финала Кубка английской лиги "Ливерпуль" на своем поле примет "Арсенал".