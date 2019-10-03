Пьер Обамеянг назвал гендиректора "Боруссии" клоуном и уличил того в лицемерии

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг ответил на едкий выпад Ханса-Йоахима Ватцке, генерального директора дортмундской "Боруссии", бывшего клуба футболиста.Ватцке заявил, что причиной ухода Обамеянга из "Боруссии" в "Арсенал" в январе 2018 года стали деньги, и предположил, что форвард радуется, видя свой счет в банке, но расстраивается, когда смотрит Лигу чемпионов по телевизору."На ваше счастье я никогда не говорю о том, почему я на самом деле покинул "Боруссию", мистер Ватцке. Такой клоун ?. Помню, как вы говорили, что мы никогда не продадим Усмана (Дембеле), а когда увидели предложение свыше 100 млн евро, то были первым, кто взял эти деньги ????. Поэтому, пожалуйста, не говорите о деньгах!!! Оставьте меня, пожалуйста, в покое", — написал Обамеянг в твиттере.