В топ-5 европейских лиг остались 2 команды, не проигрывавшие в этом сезоне

После матчей завершившегося уик-энда в пяти ведущих европейских чемпионатах остались только две команды, которые ещё не проигрывали в текущем сезоне с учётом выступлений во всех турнирах.До сих пор без поражений идут только "Ювентус" и "Вольфсбург". "Старая синьора" в чемпионате Италии выиграла 6 матчей при 1 ничьей. В Лиге чемпионов туринская команда провела 2 встречи. В её активе победа и ничья. "Вольфсбург" в чемпионате Германии выиграл 4 матча при 3 ничьих. На счету команды в Лиге Европы победа и ничья. Ещё дну победу "Вольфсбург" одержал в Кубке Германии.